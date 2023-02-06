Вратарь «Тампы-Бэй» Василевский рассказал об отношении к свисту в его адрес на Матче звёзд

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтининг» Андрей Василевский рассказал о своём отношении к тому, что местные болельщики на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» освистывали вратаря «молний» при каждом упоминании его имени.
«Для меня это знак уважения, потому что я сделал что-то правильное против их команды. Так и принимаю это. На самом деле, я даже ценю это. Так что это прикольно. Я бы хотел, чтобы на каждой арене было так», — приводит слова Василевского Tampa Bay Times.
Напомним, в финале Матча всех звёзд НХЛ-2023 Атлантический дивизион обыграл Центральный со счётом 7:5 и выиграл турнир. В составе победителей выступали россияне – хоккеисты «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров.
В следующем матче «молнии» сыграют на арене Матча звёзд с «Флоридой Пантерз» в ночь на 7 февраля в 3:00 мск.
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