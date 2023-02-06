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Путин наградил Р. Ротенберга и Жамнова орденом Почёта, Буре — орденом Александра Невского

Путин наградил Р. Ротенберга и Жамнова орденом Почёта, Буре — орденом Александра Невского
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Вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг, а также главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов указом президента РФ Владимира Путина награждены орденом Почёта, сообщается на официальном портале правовой информации.

Также сообщается, что чемпион мира по хоккею Павел Буре награждён орденом Александра Невского.

Орденом Почёта награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации детского и юношеского спорта, а также спорта высших достижений, позволившие существенно повысить уровень физической активности населения и обеспечить России мировое лидерство в отдельных видах спорта.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

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