Генменеджер «Питтсбурга» — о дедлайне: у 22 команд проблемы. Мы — одна из них

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл высказался о ситуации с трансферами команды в преддверии дедлайна.
«Мы хотели бы стать лучше. Иногда стать лучше — это сделать шаг, который, возможно, сделает состав лучше, чем тот, что есть сейчас. Когда я смотрю на ростер нашей команды на бумаге, мне всё нравится. Когда я смотрю на некоторые матчи и результаты, они мне не очень нравятся. Иногда ты становишься лучше, когда делаешь ход в отношении определённого игрока, который лучше подходит — вне зависимости от того, внутреннее или внешнее это вмешательство. Так что мы продолжим искать возможность сделать состав лучше.
Мы должны творчески подойти к нашей ситуации с потолком зарплат. Но я думаю, что 22 команды либо находятся в пределах $ 2 млн от потолка, либо прибегнули к списку долгосрочно травмированных. Так что сейчас большое количество команд находятся в затруднительном положении, и, конечно же, мы одна из них. Мы должны быть креативными, но, конечно, нам хотелось бы сделать команду лучше и, вероятно, найти для этого лучшие варианты», — приводит слова Хекстолла официальный сайт «Питтсбурга».
- 6 февраля 2023
-
18:21
-
17:55
-
17:25
-
16:51
-
16:19
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:50
-
14:42
-
14:13
-
13:45
-
13:38
-
13:12
-
13:00
-
12:22
-
12:06
-
11:34
-
11:22
-
11:06
-
10:47
-
10:23
-
10:14
-
10:01
-
09:39
-
09:21
-
09:07
-
08:47
-
08:29
-
08:15
-
08:09
-
02:25
-
01:18
- 5 февраля 2023
-
23:24
-
23:15