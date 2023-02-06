Генменеджер «Питтсбурга» — о дедлайне: у 22 команд проблемы. Мы — одна из них

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл высказался о ситуации с трансферами команды в преддверии дедлайна.

«Мы хотели бы стать лучше. Иногда стать лучше — это сделать шаг, который, возможно, сделает состав лучше, чем тот, что есть сейчас. Когда я смотрю на ростер нашей команды на бумаге, мне всё нравится. Когда я смотрю на некоторые матчи и результаты, они мне не очень нравятся. Иногда ты становишься лучше, когда делаешь ход в отношении определённого игрока, который лучше подходит — вне зависимости от того, внутреннее или внешнее это вмешательство. Так что мы продолжим искать возможность сделать состав лучше.

Мы должны творчески подойти к нашей ситуации с потолком зарплат. Но я думаю, что 22 команды либо находятся в пределах $ 2 млн от потолка, либо прибегнули к списку долгосрочно травмированных. Так что сейчас большое количество команд находятся в затруднительном положении, и, конечно же, мы одна из них. Мы должны быть креативными, но, конечно, нам хотелось бы сделать команду лучше и, вероятно, найти для этого лучшие варианты», — приводит слова Хекстолла официальный сайт «Питтсбурга».