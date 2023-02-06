Защитник Никита Пивцакин покинул «Сочи». За 50 матчей он заработал «-15»

Защитник Никита Пивцакин покинул ХК «Сочи».



«Хоккейный клуб «Сочи» по взаимному соглашению сторон расторг контракт с Никитой Пивцакиным. Благодарим Никиту за время, проведённое в «Сочи», и желаем успехов», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, в текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в 50 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт шесть очков при общем показателе полезности «-15».

Минувший сезон Пивцакин провёл в «Амуре», за который сыграл 30 матчей, набрав 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «+1» и среднем игровом времени 17:09. Отметим, что Пивцакин в КХЛ успел поиграть за «Авангард», ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Амур». В общей сложности в лиге защитник сыграл 635 встреч и записал на свой счёт 117 (38+79) очков.