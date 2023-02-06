Лидер «Динамо» Дмитрий Рашевский проанализировал причины спада в своей игре

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский проанализировал причины спада в своей игре.

«На самом деле, так и говорили, что второй сезон в КХЛ будет тяжёлым. В начале у меня где-то попёрло, а потом появились трудности. Опять же — я не габаритный игрок и не сильно одарён физически. Восстановление у меня происходит намного дольше, чем у других ребят, которые постарше и покрепче. Может быть, где-то я подсел физически. Но это не оправдание. В последнее время в моей игре много ошибок. Стараюсь их исправлять.

Давят ли на меня высокие ожидания от моей игры? Понятное дело, что на кого-то это может давить, на кого-то нет. На меня давит периодами. Я стараюсь не читать о себе лишний раз, чтобы не переживать, потому что человек я достаточно нервный и любое слово в мой адрес может сказаться на моих действиях. Стараюсь от всего абстрагироваться и просто делать свою работу», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно будет прочитать завтра на «Чемпионате» в 10:00.