Лидер «Динамо» Дмитрий Рашевский проанализировал причины спада в своей игре

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский проанализировал причины спада в своей игре.
«На самом деле, так и говорили, что второй сезон в КХЛ будет тяжёлым. В начале у меня где-то попёрло, а потом появились трудности. Опять же — я не габаритный игрок и не сильно одарён физически. Восстановление у меня происходит намного дольше, чем у других ребят, которые постарше и покрепче. Может быть, где-то я подсел физически. Но это не оправдание. В последнее время в моей игре много ошибок. Стараюсь их исправлять.
Давят ли на меня высокие ожидания от моей игры? Понятное дело, что на кого-то это может давить, на кого-то нет. На меня давит периодами. Я стараюсь не читать о себе лишний раз, чтобы не переживать, потому что человек я достаточно нервный и любое слово в мой адрес может сказаться на моих действиях. Стараюсь от всего абстрагироваться и просто делать свою работу», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно будет прочитать завтра на «Чемпионате» в 10:00.
- 6 февраля 2023
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