Рашевский: у «Динамо» бешеный настрой на конец регулярки

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о настрое в команде к концу регулярного чемпионата.

«В первую очередь нам сейчас необходимо наладить свою игру, чтобы быть готовым к старту плей-офф, и уже на эти матчи регулярки мы должны выходить как команда, которая бьётся в плей-офф. Настрой на конец регулярки будет бешеным. Мы будем заряжены и будем играть исключительно на победу.

Сегодняшний матч с «Сочи»? Команды из низа турнирной таблицы очень непредсказуемы. Их действительно нельзя недооценивать, потому что они могут выдать сильный матч. Мы готовимся на всех одинаково», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».