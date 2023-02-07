Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рашевский: у «Динамо» бешеный настрой на конец регулярки

Рашевский: у «Динамо» бешеный настрой на конец регулярки
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о настрое в команде к концу регулярного чемпионата.

«В первую очередь нам сейчас необходимо наладить свою игру, чтобы быть готовым к старту плей-офф, и уже на эти матчи регулярки мы должны выходить как команда, которая бьётся в плей-офф. Настрой на конец регулярки будет бешеным. Мы будем заряжены и будем играть исключительно на победу.

Сегодняшний матч с «Сочи»? Команды из низа турнирной таблицы очень непредсказуемы. Их действительно нельзя недооценивать, потому что они могут выдать сильный матч. Мы готовимся на всех одинаково», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023