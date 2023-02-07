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Рашевский: когда Потапов играл за «Трактор», у него была одна ассоциация с «Динамо» — боль

Рашевский: когда Потапов играл за «Трактор», у него была одна ассоциация с «Динамо» — боль
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился мнением о своих травмах.

«Частые травмы? Где-то есть невезение, но основная причина тоже лежит в частых матчах. У нас были серии из пяти матчей день через день. Ты сильно устаёшь физически и где-то теряешь концентрацию, что и приводит к травмам. Все ребята играют очень самоотверженно, ловят шайбы на себя, ломают руки, ноги. Так бывает. Это хоккей. И конечно, когда они возвращаются в строй после травм, им сразу же представляется шанс.

Мы стараемся максимально строго играть в обороне, ничего не позволяя создать сопернику. Как сказал Алексей Потапов из нашей команды: в тот момент, когда он играл в «Тракторе», у него была одна ассоциация с «Динамо» — это боль, когда тебя постоянно бьют», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».

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