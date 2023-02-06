Кросби назвал лучшим моментом Матча звёзд НХЛ буллит с Овечкиным и его сыном
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Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби назвал лучший момент и самый запоминающийся опыт Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги — 2023, сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».
Так, для капитана «пингвинов» таковым стал конкурс на лучший буллит. Кросби принял в нём участие с давним соперником и другом Александром Овечкиным и его четырёхлетним сыном Сергеем.
Отметим, что троица одержала победу в этом конкурсе. Они получили максимальное количество баллов от жюри — 40. В самом же Матче звёзд Кросби выходил в одном звене с Овечкиным и защитником «Нью-Йорк Рейнджерс» Адамом Фоксом. Канадец оформил дубль — обе шайбы он забросил с передач нападающего «Вашингтон Кэпиталз».
Новость по темеКросби — о Матче звёзд: приятно разделить с Овечкиным этот момент, наверстать упущенное
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