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Кросби назвал лучшим моментом Матча звёзд НХЛ буллит с Овечкиным и его сыном

Кросби назвал лучшим моментом Матча звёзд НХЛ буллит с Овечкиным и его сыном
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Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби назвал лучший момент и самый запоминающийся опыт Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги — 2023, сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».

Так, для капитана «пингвинов» таковым стал конкурс на лучший буллит. Кросби принял в нём участие с давним соперником и другом Александром Овечкиным и его четырёхлетним сыном Сергеем.

Отметим, что троица одержала победу в этом конкурсе. Они получили максимальное количество баллов от жюри — 40. В самом же Матче звёзд Кросби выходил в одном звене с Овечкиным и защитником «Нью-Йорк Рейнджерс» Адамом Фоксом. Канадец оформил дубль — обе шайбы он забросил с передач нападающего «Вашингтон Кэпиталз».

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