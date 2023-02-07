Никита Кучеров проводит восьмой сезон подряд с 20 голами в НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для Кучерова этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ.

Кучеров проводит свой восьмой сезон подряд с 20 голами в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 53 результативные передачи при коэффициенте полезности «+6».

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров провёл 611 матчей, в которых забил 266 голов и сделал 423 результативные передачи.