«Айлендерс» взяли верх над «Филадельфией», у Семёна Варламова 25 сейвов

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 18-й минуте матча счёт в игре открыл Кайл Палмьери. Джош Бейли и Себастьян Ахо отдали ему по голевой передаче. На 29-й минуте Мэтью Барзал удвоил преимущество гостей. Теперь же ассисты в свой актив записали Ноа Добсон и Брок Нельсон. На 31-й минуте единственным голом ответил Николя Делорье. Тони Деанджело и Ник Силер ассистировали ему.



Российский голкипер гостей Семён Варламов совершил 25 сейвов. Его одноклубник и соотечественник, защитник Александр Романов заработал коэффициент полезности «-1».