Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» взяли верх над «Филадельфией», у Семёна Варламова 25 сейвов

«Айлендерс» взяли верх над «Филадельфией», у Семёна Варламова 25 сейвов
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 18-й минуте матча счёт в игре открыл Кайл Палмьери. Джош Бейли и Себастьян Ахо отдали ему по голевой передаче. На 29-й минуте Мэтью Барзал удвоил преимущество гостей. Теперь же ассисты в свой актив записали Ноа Добсон и Брок Нельсон. На 31-й минуте единственным голом ответил Николя Делорье. Тони Деанджело и Ник Силер ассистировали ему.

Российский голкипер гостей Семён Варламов совершил 25 сейвов. Его одноклубник и соотечественник, защитник Александр Романов заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Бейли, Ахо) – 17:07 (5x4)   0:2 Барзал (Добсон, Нельсон) – 28:18 (5x5)   1:2 Делорье (Деанджело, Силер) – 30:39 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023