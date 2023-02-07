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Андрей Василевский допустил кошмарную ошибку в матче с «Флоридой», подарив гол сопернику

Андрей Василевский допустил кошмарную ошибку в матче с «Флоридой», подарив гол сопернику
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1.В одном из эпизодом российский голкипер гостей Андрей Василевский допустил грубую ошибку, подарив гол сопернику.

В начале третьего периода Василевский попытался принять шайбу в свободной зоне, однако не смог этого сделать. Подоспевший Эрик Стаал подобрал шайбу и забросил её в пустые ворота.

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Напомним, по ходу сегодняшнего матча Андрей Василевский совершил 42 спасения своих ворот. Его коллега по амплуа, российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 32 сейва.

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