«Флорида» разгромила «Тампу». У Василевского — 7 пропущенных шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Картер Вераге и Мэттью Ткачук, записавшие на свой счёт по дублю, ещё по разу забивали Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Эрик Стаал. На счету российского голкипера Сергея Бобровского 32 отражённых удара.

Единственную шайбу гостей забросил российский нападающий Никита Кучеров. Ему ассистировали Михаил Сергачёв и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 42 спасения. В одном из эпизодов он также допустил грубую ошибку, подарив гол сопернику.