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«Флорида» разгромила «Тампу». У Василевского — 7 пропущенных шайб

«Флорида» разгромила «Тампу». У Василевского — 7 пропущенных шайб
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Картер Вераге и Мэттью Ткачук, записавшие на свой счёт по дублю, ещё по разу забивали Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Эрик Стаал. На счету российского голкипера Сергея Бобровского 32 отражённых удара.

Единственную шайбу гостей забросил российский нападающий Никита Кучеров. Ему ассистировали Михаил Сергачёв и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 42 спасения. В одном из эпизодов он также допустил грубую ошибку, подарив гол сопернику.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Ткачук) – 08:04 (5x5)   2:0 Беннетт (Ткачук, Экблад) – 21:42 (4x4)   2:1 Кучеров (Сергачёв, Пойнт) – 23:02 (5x5)   3:1 Ткачук (Вераге, Беннетт) – 28:40 (5x5)   4:1 Луостаринен (Монтур, Вераге) – 37:56 (5x5)   5:1 Стаал – 42:53 (5x5)   6:1 Вераге (Ткачук) – 45:26 (5x5)   7:1 Ткачук (Беннетт, Экблад) – 54:23 (5x4)
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