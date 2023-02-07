Артемий Панарин установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз». Российский форвард хозяев Артемий Панарин по ходу матча установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе клуба.

Панарин отличился результативной передачей в моменте с голом Мики Зибанеджада. Помимо Панарина ассистентом в этом эпизоде выступил Крис Крайдер. Это очко стало 300-м для Артемия Панарина в составе «Рейнджерс». Для набора такого количества очков форварду потребовалось 236 игр, что является рекордом в истории клуба.

Напомним, на момент написания новости гости ведут в матче со счётом 4:3. До финальной сирены остаётся чуть больше пяти минут.