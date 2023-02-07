Артемий Панарин установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе «Рейнджерс»
Поделиться
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз». Российский форвард хозяев Артемий Панарин по ходу матча установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе клуба.
Панарин отличился результативной передачей в моменте с голом Мики Зибанеджада. Помимо Панарина ассистентом в этом эпизоде выступил Крис Крайдер. Это очко стало 300-м для Артемия Панарина в составе «Рейнджерс». Для набора такого количества очков форварду потребовалось 236 игр, что является рекордом в истории клуба.
Напомним, на момент написания новости гости ведут в матче со счётом 4:3. До финальной сирены остаётся чуть больше пяти минут.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
06:30
-
06:25
-
06:15
-
06:11
-
06:04
-
05:54
-
05:41
-
05:30
-
04:35
-
04:02
- 6 февраля 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:00
-
22:59
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:13
-
19:45
-
19:16
-
18:51
-
18:21
-
17:55
-
17:25
-
16:51
-
16:19
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:50
-
14:42
Партнерский контент