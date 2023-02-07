Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Аризоной»

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Миннесоту Уайлд». Встреча проходит в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена». На момент написания новости в игре проходит второй период, счёт в матче ничейный — 1:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в начале встречи записал в свой актив заброшенную шайбу. В моменте с голом ему ассистировали Матс Цуккарелло и Кален Эддисон. Теперь на счету Капризова 28 заброшенных шайб и 32 результативные передачи в 49 матчах нынешнего сезона.

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Гости открыли счёт в матче, однако спустя несколько минут «Аризона» смогла отыграться. В их составе заброшенной шайбой отметился Джейкоб Чикран.