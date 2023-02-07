Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» одолел «Ванкувер», у Андрея Кузьменко один гол

«Нью-Джерси» одолел «Ванкувер», у Андрея Кузьменко один гол
Комментарии

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Уже на четвёртой минуте матча российский нападающий Андрей Кузьменко открыл счёт голам. На 18-й минуте Джек Хьюз сравнял счёт. На 30-й минуте Ондржей Палат вывел хозяев вперёд. Спустя 28 секунд Палат оформил дубль. На 31-й минуте дублем отметился и Хьюз.

На 36-й минуте Люк Шенн забил за гостей. Спустя четыре минуты отличился и Кёртис Лазар. На 47-й минуте Филлип Ди Джузеппе перевёл игру в овертайм. Йеспер Братт решил исход матча на последней минуте дополнительного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Кузьменко (Шенн, Петтерссон) – 03:35 (5x5)   1:1 Хьюз (Зеттерлунд, Хэмилтон) – 17:48 (5x5)   2:1 Палат (Хэмилтон, Зигенталер) – 29:27 (5x5)   3:1 Палат – 29:55 (5x5)   4:1 Хьюз (Зеттерлунд, Сиверсон) – 30:17 (5x5)   4:2 Шенн (Экман-Ларссон, Гарланд) – 35:29 (5x5)   4:3 Лазар (Стиллман, Гарланд) – 39:33 (5x5)   4:4 Ди Джузеппе (Миллер, Экман-Ларссон) – 46:02 (5x5)   5:4 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 64:18 (4x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023