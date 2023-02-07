«Нью-Джерси» одолел «Ванкувер», у Андрея Кузьменко один гол

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.



Уже на четвёртой минуте матча российский нападающий Андрей Кузьменко открыл счёт голам. На 18-й минуте Джек Хьюз сравнял счёт. На 30-й минуте Ондржей Палат вывел хозяев вперёд. Спустя 28 секунд Палат оформил дубль. На 31-й минуте дублем отметился и Хьюз.



На 36-й минуте Люк Шенн забил за гостей. Спустя четыре минуты отличился и Кёртис Лазар. На 47-й минуте Филлип Ди Джузеппе перевёл игру в овертайм. Йеспер Братт решил исход матча на последней минуте дополнительного времени.