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Труба силовым приёмом снял шлем с головы Кадри. В матче вспыхнула третья драка. Видео

Труба силовым приёмом снял шлем с головы Кадри. В матче вспыхнула третья драка. Видео
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз».

В одном из эпизодов матча форвард хозяев Джейкоб Труба силовым приёмом снял шлем с головы Назема Кадри. Затем разобраться с Трубой в драке решил Диллон Дюбе. За эту провокацию драки он получил дополнительные две минуты штрафа.

ВИДЕО

В первом периоде Джейкоб Труба подрался с канадским защитником Кристофером Таневым. Но на этом бои в матче не закончились. Следом произошла массовая драка после пропущенного хита Милана Лучича от Сэмми Бле.

Напомним, на момент написания новости счёт в матче ничейный после окончания основного времени – 4:4.

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