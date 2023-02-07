Труба силовым приёмом снял шлем с головы Кадри. В матче вспыхнула третья драка. Видео

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз».



В одном из эпизодов матча форвард хозяев Джейкоб Труба силовым приёмом снял шлем с головы Назема Кадри. Затем разобраться с Трубой в драке решил Диллон Дюбе. За эту провокацию драки он получил дополнительные две минуты штрафа.



ВИДЕО



В первом периоде Джейкоб Труба подрался с канадским защитником Кристофером Таневым. Но на этом бои в матче не закончились. Следом произошла массовая драка после пропущенного хита Милана Лучича от Сэмми Бле.



Напомним, на момент написания новости счёт в матче ничейный после окончания основного времени – 4:4.

Новость по теме Артемий Панарин установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе «Рейнджерс»