«Миннесота» уступила «Аризоне». У Капризова — гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джек Макбэйн, а также Джейкоб Чикран, отметившийся дублем.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Юнас Бродин и российский форвард Кирилл Капризов. В моменте с голом ему ассистировали Матс Цуккарелло и Кален Эддисон. Теперь на счету Капризова 28 заброшенных шайб и 32 результативные передачи в 49 матчах нынешнего сезона.

В следующем матче «Аризона» в гостях сыграет с «Чикаго», а «Миннесота» — с «Далласом».