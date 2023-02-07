«Миннесота» уступила «Аризоне». У Капризова — гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джек Макбэйн, а также Джейкоб Чикран, отметившийся дублем.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Юнас Бродин и российский форвард Кирилл Капризов. В моменте с голом ему ассистировали Матс Цуккарелло и Кален Эддисон. Теперь на счету Капризова 28 заброшенных шайб и 32 результативные передачи в 49 матчах нынешнего сезона.
В следующем матче «Аризона» в гостях сыграет с «Чикаго», а «Миннесота» — с «Далласом».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2023, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Цуккарелло, Эддисон) – 23:39 (5x5) 1:1 Чикран (Хэйтон, Келлер) – 29:26 (5x4) 1:2 Бродин (Эрикссон Эк, Хартман) – 41:40 (5x5) 2:2 Чикран (Маччелли, Вялимяки) – 49:35 (5x5) 3:2 Макбэйн (Фишер, Немет) – 53:12 (5x5)
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