Макдэвид объяснил, почему отказался от участия в конкурсе на самого быстрого игрока

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответил на вопрос, почему не принял участие в конкурсе на самого быстрого хоккеиста во время Матча всех звёзд НХЛ — 2023.

«Я хотел показать, что могу делать и другие вещи», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Отметим, что канадец принял участие в конкурсе на точность броска. Он выиграл первый раунд, но не смог попасть в финал, уступив лишь доли секунды нападающему «Калгари Флэймз» Назему Кадри.

Напомним, Евгений Свечников стал победителем конкурса забега на скорость в Матче звёзд НХЛ — 2023. 22-летний россиянин сумел показать время 13,699 секунды. Его соперник по финалу форвард Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз») пробежал дистанцию за 14,114 секунды.



В финал не сумели попасть Чандлер Стивенсон («Вегас Голден Найтс»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).