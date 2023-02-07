Капризов рассказал, как Кросби и Макдэвид просили у него клюшку во время Матча звёзд НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что Сидни Кросби и Коннор Макдэвид попросили у него клюшку во время Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.
«Мне сказали: „Сид спросил, может ли получить от тебя клюшку“. Я ответил: „Сид? Стоп, погоди, Сидни Кросби?“ (смеётся) Он ответил: „Да“. Не знаю, зачем ему нужна моя клюшка. Но я отдал Сиду её и спросил, могу ли получить одну от него. Он прислал мне свою клюшку.
Через пару минут ко мне подошёл другой парень: «Коннор спросил, может ли получить от тебя клюшку». (смеётся) Я переспросил: «Макдэвид?» Парень ответил — да. Так что я отдал ему одну из своих клюшек и затем получил одну от Макдэвида", — приводит слова Капризова The Athletic.
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