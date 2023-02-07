«Мы всё ещё в отпуске». Главный тренер «Тампы» объяснил разгромное поражение — 1:7

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». «Молнии» проиграли со счётом 1:7.

«Я хочу сказать, что мы всё ещё в отпуске, но сегодня воля соперника к победе была немного сильнее, чем наша. Я просто думаю, что в этом матче им были слишком просто сыграть в нашей зоне. Отсюда и результат», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее подошёл к концу очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1.