«Мы всё ещё в отпуске». Главный тренер «Тампы» объяснил разгромное поражение — 1:7
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». «Молнии» проиграли со счётом 1:7.
«Я хочу сказать, что мы всё ещё в отпуске, но сегодня воля соперника к победе была немного сильнее, чем наша. Я просто думаю, что в этом матче им были слишком просто сыграть в нашей зоне. Отсюда и результат», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, ранее подошёл к концу очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:28
-
09:15
-
08:57
-
08:40
-
08:15
-
07:36
-
07:22
-
07:21
-
07:00
-
06:30
-
06:25
-
06:15
-
06:11
-
06:04
-
05:54
-
05:41
-
05:30
-
04:35
-
04:02
- 6 февраля 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:00
-
22:59
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:00
-
20:37
Партнерский контент