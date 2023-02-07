Капитан «Тампы» высказался о разгромном поражении от «Флориды» со счётом 1:7

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал разгромное поражение во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

«Мы играли так себе. Я не уверен, что в этом есть какая-то логика или причина. Что ж, к счастью, завтра мы снова сыграем, и мы просто сотрём из памяти это поражение, потому что, очевидно, из этого не выйдет ничего хорошего», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее подошёл к концу очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1.