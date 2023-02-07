«Лежит в больнице». Р. Ротенберг рассказал о состоянии Зыкова после мощного хита Радулова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего команды Валентина Зыкова.
«Что сейчас с Зыковым, который попал в стык с Радуловым? Точный диагноз будет известен позднее. Но там всё могло быть гораздо хуже. Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял. Их больше нет. При этом есть серьезное сотрясение мозга.
В чём же везение? В том, что Зыков вообще мог завершить карьеру или вылетел бы до конца сезона, что уже произошло с несколькими игроками СКА. Вспомните, какую страшную травму в ВХЛ получил молодой нападающий Кирилл Танков, когда его толкнули в спину на борт. Его жизнь висела на волоске.
Зыков с сотрясением лежит в больнице, и непонятно, когда он снова сможет играть в хоккей. Но нам очень повезло, что Валентин — крепкий парень. Мы желаем ему крепкого здоровья и ждём, когда он вернётся в состав. Есть надежда, что Зыков вернется через пару месяцев, но там будет уже глубокий плей‑офф, и играть придётся в маске. Это лишь шанс, мы пока точно не знаем, ситуация находится в динамике. Но мы верим в лучшее», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
Напомним, 3 февраля в матче с «Ак Барсом» Зыков получил серьёзную травму уже на первом минуте. Валентин попал под сокрушительный силовой приём нападающего казанцев Александра Радулова. В результате столкновения форвард СКА потерял большое количество зубов. Зыков, проведший на льду всего 24 секунды, досрочно завершил матч.
- 7 февраля 2023
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