«Огромный позор». Гашек раскритиковал приглашение на Матч звёзд теннисистки из Беларуси
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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек высказался о приглашении белорусской теннисистки Виктории Азаренко на Матч всех звёзд НХЛ. Спортсменка выступила в качестве одного из четырёх членов жюри на конкурсе лучших буллитов.
«Что тут добавить… Мне кажется, НХЛ даже не задумывается о сигналах, которые она посылает. Очень грустно, когда он приглашает белорусскую знаменитость на такое мероприятие. Огромный позор. В то же время НХЛ для меня крайне важна, я провёл в лиге 16 прекрасных лет. Когда я вижу, как сейчас действует её руководство, как оно поддерживает Россию, меня тошнит. Вот почему я продолжаю говорить», — приводит слова Гашека чешское подразделение CNN.
Ранее бывший хоккеист критически отозвался о приглашении россиян на Матч звёзд НХЛ.
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