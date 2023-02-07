В «Коламбусе» рассказали о главном беспокойстве относительно развития Кирилла Марченко

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о российском новичке команды Кирилле Марченко.

«Способность Марченко забивать нас не очень удивила. У него 13 из 28? Ну ладно, это отличный темп для любого игрока в первый год в лиге. Но что меня ещё больше удивляет, так это то, что у него ноль передач. Это действительно сбивает с толку, потому что Марченко действительно может хорошо работать с шайбой, и он универсальный игрок. Он соревнуется. Он работает. Он борется в трудных ситуациях. Он не против поиграть в сутолоке перед воротами.



Вот в чём заключается моё беспокойство: есть совершенно другой уровень, на который он может выйти, где он действительно может быть очень полезен. Марченко точно знает, что ему нужно делать, потому что мы с ним разговаривали, и он привержен этим беседами.



У него большой потенциал для развития. Он может стать намного сильнее. Не говоря уже о том, что он может просто набрать вес, чтобы добавить мощи и силы, чтобы по-настоящему бороться с соперниками», — приводит слов Кекяляйнена The Athletic.