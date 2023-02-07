Генменеджер «Коламбуса» — о Марченко в АХЛ: я бы хотел, чтобы у меня была машина времени

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен объяснил, почему Кирилл Марченко долгое время пробыл в АХЛ.

«Мы думали, что у него действительно хороший шанс попасть в основу, и, возможно, были немного разочарованы тем, что скорость, казалось, застала его врасплох в самом начале. Но он с невероятным настроем отправился в Кливленд, за что я ему аплодирую. Там же день за днём говорили одно и то же: у этого парня отличный настрой, он работает над этим, он отличный товарищ по команде. Положительная энергия просто сочится из него.



Так почему же он так долго был в АХЛ Кливленд? Я бы хотел, чтобы у меня была машина времени, но я действительно думаю, что для него это было здорово. У него было много времени на льду. Он был результативен. К нему вернулась уверенность. Я не думаю, что он был готов играть в НХЛ сразу после тренировочного сбора.



Он забил несколько хороших голов в предсезонке, но его часто догоняли. Темп НХЛ его немного удивил. Он не единственный европейский игрок, который боролся с этими», — приводит слов Кекяляйнена The Athletic.