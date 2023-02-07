Жена Овечкина: диета мужа? Нет у него никакой диеты
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Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ответила на вопрос о диете мужа.
«Диета… Нет у него никакой диеты. Он ест пасту, очень любит фрикадельки», — сказала Шубская ESPN.
Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Сейчас российский нападающий проводит свой 18-й сезон в НХЛ. За это время капитан «Вашингтона» успел забросить 812 голов. В нынешнем сезоне он обошёл Горди Хоу (801) и теперь отстаёт от Уэйна Гретцки (894) на 82 шайбы.
Отметим, что ранее Овечкин признался, что во время матчей Национальной хоккейной лиги он пьёт колу. Кроме того, 37-летний нападающий объяснил, почему выбрал именно этот напиток.
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