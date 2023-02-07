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Гретцки: надеюсь, когда Овечкин побьёт мой рекорд, я одним из первых пожму ему руку

Гретцки: надеюсь, когда Овечкин побьёт мой рекорд, я одним из первых пожму ему руку
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Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о погоне российского форварда Александра Овечкина за его рекордом. Кроме того, экс-хоккеист высказался о сложностях капитана «Вашингтон Кэпиталз» с тем, чтобы забить юбилейный 800-й гол.

«Горди было тяжело забить 800 голов, мне тоже. Если бы это было легко, все бы забивали по 800 голов. Но это очень тяжело. Горди был очень рад и счастлив за меня, когда я побил его рекорд. У меня к Алексу такие же чувства. Я горжусь своей карьерой, но, когда он побьёт рекорд, надеюсь, я одним из первых пожму ему руку», — сказал Гретцки ESPN.

Напомним, в декабре 2022 года Овечкин вышел на единоличную вторую позицию в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас на счету россиянина 812 голов. Он отстаёт от канадца на 82 шайбы, а его контракт действует ещё три с половиной года.

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