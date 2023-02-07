Главный тренер «Торпедо» Ларионов пропустит два ближайших матча по состоянию здоровья

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пропустит два ближайших матча команды по состоянию здоровья, сообщается в официальном телеграм-канале КХЛ.

Отмечается, что на встречах будет отсутствовать также тренер Михаил Васильев. Причина та же — состояние здоровья. Исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Козырев. Наставник уже пробовал себя на этой должности в сезоне-2020/2021, когда был и.о. главного тренера СКА. Тогда под его руководством санкт-петербургская команда провела два матча, одержав одну победу.

Ларионов и Васильев пропустят встречи с «Адмиралом» и «Северсталью». Первый состоится сегодня, 7 февраля, в Нижнем Новгороде. С «Северсталью» «Торпедо» сыграет 9 февраля в Череповце.