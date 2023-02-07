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«Пытаешься имитировать его игру». Кучеров назвал Малкина одним из своих любимых хоккеистов

«Пытаешься имитировать его игру». Кучеров назвал Малкина одним из своих любимых хоккеистов
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о форварде «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине.

«Влияние Малкина на хоккей в России сравнимо с влиянием Овечкина. Джино определённо один из моих любимых игроков, за которым мне приятно наблюдать. Он всегда усердно работает на льду. Он заставляет тебя работать ещё усерднее, чтобы соперничать с ним. Ты сидишь и смотришь, как он всё делает хорошо, и пытаешься имитировать его игру», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Малкин близок к юбилейной отметке — 1200 очкам в североамериканской карьере. Нападающий принял участие в 1030 матчах в Национальной хоккейной лиге, в которых забросил 463 шайбы, отдал 733 результативные передачи и суммарно набрал 1196 очков.

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