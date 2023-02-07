Шестёркин: Овечкин-младший не давал покоя Сорокину, всё внимание к нему было приковано

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о знакомстве с четырёхлетним сыном нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — Сергеем. Они втроём приняли участие в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги.

«Он не давал покоя Илье Сорокину, всё внимание к нему было приковано. Действительно ли он собирал там внимание и других игроков во время уик-энда? Да, он катался со всеми, махал всем рукой, в том числе и с болельщиками. На него с улыбкой реагировали. Он большой молодец, уже так катается, бросает», — приводит слова Шестёркина ТАСС.

Отметим, что Овечкин-младший принял участие в конкурсе на лучший буллит вместе с отцом и Сидни Кросби. В итоге эта попытка была признана лучшей и набрала максимальное количество баллов.

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