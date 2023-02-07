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Александр Овечкин объяснил причины своей силовой манеры игры

Александр Овечкин объяснил причины своей силовой манеры игры
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил причины своей силовой манеры игры. Капитан «столичных» входит в число лучших игроков как сезона, так и за всю историю Национальной хоккейной лиги по количеству силовых приёмов. Кроме того, Овечкин рассказал о своих травмах и о тренировках после завершения сезона.

«Не помню уже, кто мне это сказал, когда я приехал в НХЛ. Но слова были о том, что надо быть достаточно сильным, чтобы себя защищать. Я старался и применять силовые, и принимать их.

Мне повезло со здоровьем. Конечно, у меня было пару травм и я играл с травмами, но ничего серьёзного не было. После конца сезона мы договариваемся с моим тренером о дате, когда начнём работать. Он оценивает мою форму, мы много обсуждаем, что будем делать. Кардио, зал, движения, но по большей части всё одно и то же», — сказал Овечкин ESPN.

Отметим, что за 18 сезонов в НХЛ россиянин пропустил из-за травм лишь 28 матчей.

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