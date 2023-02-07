Антропов — о 54 очках в 5 матчах на ЮЧЕ: не хотел, чтобы эта статистика была в интернете

Бывший нападающий НХЛ Николай Антропов рассказал об игре на юниорском чемпионате Европы в низшем дивизионе за сборную Казахстана, когда он набрал 54 очка в пяти матчах.
«Помню тот турнир, когда я набрал 20 очков за матч, но там особо нечем хвастаться. Сначала мы играли в чемпионате Азии и Океании с Японией, Китаем, Новой Зеландией, но это было очень затратно по логистике, так что ИИХФ поставила нас в низший дивизион чемпионата Европы. Команды там были слабые. Мы играли с Люксембургом, Исландией. Тот матч был как раз с Исландией, мы выиграли что-то вроде 63:0, этим всё сказано. В финале мы играли то ли с Нидерландами, то ли с Испанией, счёт был 8:1. Не думаю, что с того турнира осталось видео. И я не хотел, чтобы эта статистика была в интернете», — сказал Антропов в американском подкасте Cam&Strick.
- 7 февраля 2023
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