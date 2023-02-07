Антропов — о первом посещении Канады: смотрел на всё, как баран на новые ворота

Бывший нападающий НХЛ Николай Антропов, сейчас работающий тренером по развитию в «Торонто Мэйпл Лифс», поделился впечатлениями от первого посещения Канады.

«В 15 лет мы ездили на турнир в Канаду, тогда я впервые оказался за границей. Смотрел там на всё, как баран на новые ворота. На здания, на то, на сё, у нас ничего такого не было в детстве. Было круто, а потом меня задрафтовал «Торонто», и ещё через год я туда переехал. Ощущения были — ни фига себе, что вообще происходит!

Шоком было вообще всё — размер городов, люди, рестораны, машины. Это был шок, но в хорошем смысле, что люди могут так жить.

Ничего такого не было ни в Казахстане, ни в России. Я пару лет играл в «Атланте», там и увидел, что все ездят на огромных пикапах. Там другая жизнь, не такая, как в Канаде или на юге США. Но это был мой 11-й год в лиге, так что я уже со всем был знаком.

Мы пустили корни в Канаде, тут хорошо жить, для детей всё есть. Все мои дети родились в Торонто, у нас тут друзья. Не было причин что-то менять, в 2007 году получили гражданство. С паспортом Казахстана везде нужна виза, с паспортом Канады легче путешествовать. Рад, что мы это сделали. Я могу называть Канаду своим домом», — сказал Антропов в американском подкасте Cam&Strick.