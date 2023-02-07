Антропов — из Америки о КХЛ: лига прогрессирует, там всё хорошо

Бывший нападающий НХЛ Николай Антропов, сейчас работающий тренером по развитию в «Торонто Мэйпл Лифс», поделился мнением о КХЛ.
«Я там вырос, знал, что ожидать. В КХЛ и североамериканцы выступают, я с несколькими играл — Доусом, Даллманом, Бойдом, Боченски. У них поначалу был культурный шок, но потом они привыкли, и к ним там очень хорошо относились. Если их спросить, никто ничего плохого не скажет.
Тогда там ещё играли на больших площадках, так что хоккей был другим, не таким быстрым, как я привык. Лига прогрессирует, сейчас идёт уже 15-й сезон, там всё хорошо. Все летают чартерами, кормят хорошо, об игроках хорошо заботятся. Есть, конечно, пару команд, которые задерживают зарплату, но у меня в КХЛ был отличный опыт.
Перелёты долгие, с востока страны до Москвы семь-восемь часовых поясов разницы. Летишь, на полпути останавливаешься для дозаправки. Казахстан на юге от России, где-то посередине, так что у нас всё было не так плохо, мы летали максимум шесть часов на восток и пять часов на запад. Но перелёты долгие, да», — сказал Антропов в американском подкасте Cam&Strick.
- 7 февраля 2023
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