Агент Радулова: Саша после матча со СКА общался с Зыковым. Между ними не осталось обид

Агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова Юрий Николаев рассказал, что после матча со СКА форвард казанцев общался с форвардом армейцев Валентином Зыковым. Напомним, нападающий санкт-петербургского клуба в средней зоне попал под сокрушительный силовой приём Радулова и лишился большого количества зубов.

«Могу сказать, что Александр совершенно точно после игры общался с Зыковым и интересовался его здоровьем. Не знаю, о чём они говорили, но такое было. Это хоккей, такое бывает. По улыбке Саши можно понять, что каждый хоккеист к такому готов. Поэтому думаю, между ними не осталось обид или злобы.



По поводу судейства не могу ничего говорить. Решение выдаёт судья, а не я. Тут не произошло чего-то страшного. Это был спортивный момент», — приводит слова Николаева Sport24.

Зыков в текущем регулярном сезоне провёл за СКА 53 встречи, забросив восемь шайб и отдав 16 результативных передач.