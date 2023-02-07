Агент Радулова: Саша после матча со СКА общался с Зыковым. Между ними не осталось обид

Агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова Юрий Николаев рассказал, что после матча со СКА форвард казанцев общался с форвардом армейцев Валентином Зыковым. Напомним, нападающий санкт-петербургского клуба в средней зоне попал под сокрушительный силовой приём Радулова и лишился большого количества зубов.
«Могу сказать, что Александр совершенно точно после игры общался с Зыковым и интересовался его здоровьем. Не знаю, о чём они говорили, но такое было. Это хоккей, такое бывает. По улыбке Саши можно понять, что каждый хоккеист к такому готов. Поэтому думаю, между ними не осталось обид или злобы.
По поводу судейства не могу ничего говорить. Решение выдаёт судья, а не я. Тут не произошло чего-то страшного. Это был спортивный момент», — приводит слова Николаева Sport24.
Зыков в текущем регулярном сезоне провёл за СКА 53 встречи, забросив восемь шайб и отдав 16 результативных передач.
- 7 февраля 2023
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