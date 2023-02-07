Шестёркин ответил на слова защитника «Колорадо» Макара, назвавшего его «шоу-вратарём»
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на мнение защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара. Напомним, в начале декабря 2022 года игрок обороны «лавин» назвал российского голкипера «вратарь-шоу».
«Это чисто его мнение. Можно то же самое сказать, что он слишком часто в атаку подключается, хотя он защитник. Я старался просто взбодрить себя, взбодрить команду. Каждый это делает по-своему, у каждого своё мнение. После того момента, как он это сказал, я старался больше так не делать, чтобы лишний раз не обижать его», — цитирует Шестёркина ТАСС.
Шестёркин в текущем регулярном сезоне провёл 36 матчей, в которых одержал 21 победу с 91,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,45.
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