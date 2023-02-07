Пол Коффи: у Макдэвида есть сверхъестественная способность — замедлять всё в уме

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный обладатель Кубка Канады Пол Коффи оценил игру нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Немногие могут кататься с такой скоростью с этой маленькой чёрной штукой на клюшке и при этом делать то, что делает Макдэвид. Держу пари — у него есть сверхъестественная способность — замедлять всё в уме, оставаясь на огромной скорости.

Но не заблуждайтесь насчёт Коннора. Он очень хорошо знает, кто находится на льду, против кого он играет, где они находятся в своей смене с точки зрения времени, сможет ли он обыграть их. Он очень умный игрок», — приводит слова Коффи официальный сайт НХЛ.

Макдэвид в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забросил 41 шайбу и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 92 очка.