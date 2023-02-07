Вайсфельд: главное разочарование — «Трактор», у них в этой номинации даже конкурентов нет

Известный российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд назвал «Трактор» главным разочарованием текущего сезона КХЛ.

«Главное разочарование сезона — «Трактор», у них в этой номинации даже конкурентов нет. Если смотреть со стороны, абсолютно непонятны причины. У них вроде всё хорошо: опытный тренер, квалифицированный состав. Может быть, они играют в очень осторожный хоккей, может, надо больше действовать в атаке. Или тактика в принципе выбрана неправильная.

Очевидных причин, которые на поверхности, нет. Значит, какие-то внутренние проблемы. Однако это не просто так, наверняка какая-то причина есть, но надо быть внутри команды. Сейчас Волкова назначили генеральным менеджером, он, наверное, разберётся, что к чему», — сказал Вайсфельд Legalbet.

Челябинский клуб после 60 матчей набрал 59 очков и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.