«Сибирь» стала первой командой Востока, оформившей выход в плей-офф

Новосибирская «Сибирь» набрала одно очко в матче с «Трактором» и стала первой командой Восточной конференции, оформившей выход в плей-офф.

Таким образом, стали известны шесть из 16 участников Кубка Гагарина – 2023:



Западная конференция: СКА, «Торпедо», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» Москва.

Восточная конференция: «Сибирь».

Напомним, в Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости. Новосибирский клуб с 78 очками занимает первое место в таблице Востока. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет с магнитогорским «Металлургом» 12 февраля в 13:30 мск.