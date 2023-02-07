ЦСКА снял вратаря в овертайме и пропустил на первой минуте в матче с «Салаватом»

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.
На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Панин с передач Артёма Пименова и Данила Алалыкина.
Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На 11-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Сергей Плотников с передач Никиты Нестерова и Максима Мамина.
В овертайме победу хозяевам принесла шайба Александра Хмелевски.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 9 февраля в 17:00 мск. ЦСКА в этот же день отправится в гости к омскому «Авангарду».
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