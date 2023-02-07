ЦСКА снял вратаря в овертайме и пропустил на первой минуте в матче с «Салаватом»

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Панин с передач Артёма Пименова и Данила Алалыкина.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Сергей Плотников с передач Никиты Нестерова и Максима Мамина.

В овертайме победу хозяевам принесла шайба Александра Хмелевски.

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В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 9 февраля в 17:00 мск. ЦСКА в этот же день отправится в гости к омскому «Авангарду».