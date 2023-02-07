Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА снял вратаря в овертайме и пропустил на первой минуте в матче с «Салаватом»

ЦСКА снял вратаря в овертайме и пропустил на первой минуте в матче с «Салаватом»
Комментарии

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Панин с передач Артёма Пименова и Данила Алалыкина.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Сергей Плотников с передач Никиты Нестерова и Максима Мамина.

В овертайме победу хозяевам принесла шайба Александра Хмелевски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Панин (Пименов, Алалыкин) – 08:04 (5x5)   1:1 Плотников (Нестеров, Мамин) – 50:11 (5x5)   2:1 Хмелевски (Антипин, Башкиров) – 60:18 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 9 февраля в 17:00 мск. ЦСКА в этот же день отправится в гости к омскому «Авангарду».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023