«Витязь» прервал победную серию, всухую уступив «Автомобилисту» в гостях

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу со счётом 3:0 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Широков с передачи Стефана Да Косты. Спустя три минуты преимущество хозяев удвоил Кёртис Валк с передач Дениса Еркина и Олега Ли.
Во втором периоде команды голов не забили.
На 16-й минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Стефан Да Коста с передач Алексея Василевского и Степана Хрипунова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» сыграет дома со СКА 9 февраля. «Витязь» в этот же день отправится в гости к «Металлургу».
- 7 февраля 2023
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
18:59
-
18:35
-
18:22
-
18:20
-
17:50
-
17:41
-
17:31
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:03
-
16:48
-
16:35
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:55