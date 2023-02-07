«Витязь» прервал победную серию, всухую уступив «Автомобилисту» в гостях

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу со счётом 3:0 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Широков с передачи Стефана Да Косты. Спустя три минуты преимущество хозяев удвоил Кёртис Валк с передач Дениса Еркина и Олега Ли.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 16-й минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Стефан Да Коста с передач Алексея Василевского и Степана Хрипунова.

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В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» сыграет дома со СКА 9 февраля. «Витязь» в этот же день отправится в гости к «Металлургу».