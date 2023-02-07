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«Металлург» едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил дома СКА

«Металлург» едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил дома СКА
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В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Дронов с передачи Андрея Чибисова. Спустя две минуты преимущество хозяев удвоил Семён Кошелев с передачи Архипа Неколенко.

В начале второй двадцатиминутки Филипп Майе с передачи Николая Голдобина и Егора Яковлева сделал счёт 3:0.

На третьей минуте третьего периода первую шайбу гостей в матче забросил Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина. На шестой минуте периода сократил отставание до минимума Игорь Ожиганов с передач Александра Волкова и Марата Хуснутдинова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Дронов (Чибисов) – 10:45 (5x5)   2:0 Кошелев (Неколенко) – 13:31 (5x5)   3:0 Майе (Голдобин, Яковлев) – 21:08 (5x4)   3:1 Хайруллин (Никишин) – 42:02 (5x5)   3:2 Ожиганов (Волков, Хуснутдинов) – 45:05 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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