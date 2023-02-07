«Металлург» едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил дома СКА

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Дронов с передачи Андрея Чибисова. Спустя две минуты преимущество хозяев удвоил Семён Кошелев с передачи Архипа Неколенко.

В начале второй двадцатиминутки Филипп Майе с передачи Николая Голдобина и Егора Яковлева сделал счёт 3:0.

На третьей минуте третьего периода первую шайбу гостей в матче забросил Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина. На шестой минуте периода сократил отставание до минимума Игорь Ожиганов с передач Александра Волкова и Марата Хуснутдинова.

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