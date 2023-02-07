Гатиятулин прокомментировал пропущенные шайбы «Трактора» в концовке матча с «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сибирью» (5:4 Б) и оценил игру звеньев Владимира Ткачёва и Петра Хохрякова.
«Каждая игра у нас на результат. Сегодня ребятам сказали выйти не поиграть, а выиграть. Установку на игру выполнили, хороший матч провели. Единственное, в концовке чуть сбавили скорость, отдали сопернику шайбу, прижались к воротам, чем соперник и воспользовался. Здорово, что одержали победу по буллитам. По самоотдаче претензий нет ни к кому.
Результат «Трактора» зависит от звеньев Ткачёва и Хохрякова? Каждый выполняет свою роль. Здорово, что ребята эти забивают. Где-то до этого и другие звенья также забивали. Ребята постарше ведут за собой молодёжь, по сравнению с началом сезона сделали шаг вперёд, играют увереннее, с наглостью спортивной. Вратарей хотел бы отметить. Ребята без опыта игры в КХЛ у нас в этом сезоне. За счёт работы, все друг другу помогаем. От каждого игрока нашей команды зависит результат.
Сейчас видим прошлогоднего Тертышного? Если брать по игре, в принципе, он здорово играл. В начале сезона где-то не мог реализовать свои моменты, это немного поддавливало, где-то психологически была какая-то растерянность. Тем не менее, зная Никиту, его характер: за счёт работы преодолел это. Ребята в команде и тренерский штаб его поддерживали. Чтобы, несмотря ни на что, продолжал работу. За всё это воздаётся.
Розыгрыш большинства при отсутствии Сошникова и Бурдасова? Потеряли двух игроков, одних из ключевых игроков. Они были из каждой бригады большинства. В звеньях при игре пять на пять пришлось менять, искать сочетания. Неплохо получается, времени практически что-то потренировать нет. Всё в основном через видео, через разбор. По розыгрышу неплохо, но где-то добавить реализации нужно.
Когда ждать Сошникова? Надеюсь, к домашним играм будет готов. Но пока только надежды», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 7 февраля 2023
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