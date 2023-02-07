Тренер «Сибири» Мартемьянов: очку рады, но подготовкой команды я не удовлетворён полностью

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:5 Б) и рассказал про удаления у сибиряков.



«Откровенно говоря, ещё по разминке чувствовалось, что часть игроков нашей команды не совсем готова к таким боевым играм. Отдать должное сопернику: сегодня они вышли играть как на последний бой. Очень много силовых приёмов, навязали борьбу. Мы частично к этому оказались не готовы. Но какой плюс: не все, но часть ребят бились до конца. И их вознаградило, что мы забили в неравных составах, сняв вратаря. Очку, конечно, рады, но подготовкой команды я не удовлетворён полностью. Это было сказано игрокам прямо в глаза в раздевалке.



Проиграли пять из шести матчей «Трактору»? Соперник сильнее нас играет. В прошлом году неудобным для «Трактора» соперником «Сибирь» была. В этом году, к сожалению, наоборот. Я считаю, что «Трактор» против нас очень прилично выглядел. Хотя не скажешь, что мы предыдущие матчи проваливали. Не знаю, какие у них там проблемы со входом в плей-офф, но мастеров там достаточно.



На Востоке каждая команда заслуживает плей-офф? Соглашусь полностью. Такого накала я очень давно не видел. Неизвестно, кто какое место займёт и кто попадёт в плей-офф даже. Нервишек тратить приходится очень много. Побольше, чем в прошлом году.



Обращали внимание, что сегодня достаточно очка, чтобы выйти в плей-офф? Нет, абсолютно нет. Я бы лучше галочку поставил, если б мы сегодня хорошо вышли, подготовились и выиграли игру. Даже если бы не выиграли, то, во всяком случае, с первой до последней минуты пластались.



У Основина два результативных удаления? Удаление удалению рознь. Надо будет разбираться с этими удалениями. У нас введена и работает система штрафов. Думаю, будут штрафы. Посмотрим, разберём удаления. Это идёт от команды, и мы этого придерживаемся.



Брак в передачах? Неподготовленность к игре. Я в команду мастеров в очень раннем возрасте попал. И поиграл по хоккейным меркам до преклонного возраста, до 38 лет. И если ты не готов в день игры и перед игрой, очень сложно перестроиться на игру во время матча.



Четыре дня отдыха? Будет выходной, у нас в принципе отработана схема подготовки. Такая тренировка: больше атлетизма будет. Физически надо силёшек поднабраться. На льду будем в районе получаса всего. Потом в штатном режиме будем готовиться», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.