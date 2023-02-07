Андрей Назаров замечен на матче между московским «Динамо» и ХК «Сочи»

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Сочи». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
На матче присутствует бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров. Рядом с ним следит за матчем депутат Государственной Думы Российской Федерации Борис Иванюженков.
Фото: «Чемпионат»
Напомним, Назаров покинул пост главного тренера «Сочи» 24 октября 2022 года. Южане под руководством Назарова набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы (все — в основное время). Вместе с тем «Сочи» потерпел 14 поражений в основное время и ещё три — в овертайме.
В следующем матче «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Сочи» — со «Спартаком».
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