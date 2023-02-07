«Это нам урок на будущее». Нападающий «Сибири» Сушко — о поражении от «Трактора»

Нападающий «Сибири» Максим Сушко подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:5 Б).



«Я думаю, игра осталась бы вязкой, если бы не пропустили эти голы и потом не пришлось бы бежать сломя голову, отыгрываться. Тренер сказал, что в первую очередь плохо начали. Но это, наверное, хороший момент, что мы отыгрались, и это будет важно в плей-офф.



Большое количество брака? Наверное, просто вышли неготовыми. Хотя сложно сказать, что не готовы. Всё-таки уже 60 игр сыграли, все всё понимают. По большому счёту плей-офф начался для всех команд, все борются за очки. Это, наверное, урок на будущее. Что в следующий раз начинать надо лучше и быть готовыми сразу.



Особый настрой на «Трактор»? Я думаю, что сейчас на все игры особый настрой. Потому что всем нужны очки. Им нужны очки, нам нужны очки. Сейчас все команды сильные, все хотят очков, разницы особо нет.



Пятак — моё место? Наверное, тренер решает, где играть. Но мне в принципе удобнее играть на пятаке. Если буду полезен там, в любом случае буду только рад играть.



Как оценю своё физическое состояние? Нормальное состояние. Мы уже сыграли 60 игр, все знают, как себя готовить, как отдохнуть. Лично для меня состояние вполне хорошее. Просто нужно лучше начинать и потом не бежать спасать», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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