И. Воробьёв: я не бабка Ванга. Очень надеюсь, что кризис преодолён

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после победы в матче со СКА (3:2) рассказал, преодолён ли кризис в магнитогорском клубе.

«Преодолён ли кризис? Я не бабка Ванга. Очень надеюсь на это. Настроение в команде улучшилось, вы это даже по игре видите», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Металлург» одержал две победы после серии из четырёх поражений подряд. После 60 матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Магнитка» одержала 32 победы при 28 поражениях. С 74 результативными баллами клуб из Магнитогорска занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» примет дома «Витязь» 9 февраля в 17:00 мск.