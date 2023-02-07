Форвард «Баффало» Козенс подписал семилетний контракт с клубом на сумму $ 49,7 млн
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«Баффало Сэйбрз» подписал семилетний контракт с Диланом Козенсом на $ 49,7 млн, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
Среднегодовая зарплата 21-летнего игрока составит $ 7,1 млн. Соглашение начнёт действовать со следующего сезона.
Текущая регулярка является для хоккеиста заключительной по договору новичка с кэпхитом $ 894 тыс.
Всего в сезоне Козенс провёл за «Баффало» 49 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка. Всего в лиге Козенс сыграл 169 матчей и записал на свой счёт 94 (34+60) балла за результативность.
В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Сэйбрз» сыграют дома с «Калгари Флэймз» 11 февраля в 20:30 мск.
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