«Локомотив» вырвал победу у «Амура» за семь секунд до окончания овертайма

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Артур Каюмов с передач Александра Елесина и Алексея Кожевникова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Ян Дрозг с передач Никиты Гребёнкина и Сергея Дубакина.

Победу ярославскому клубу в овертайме принёс бросок Максима Шалунова с передачи Артура Каюмова.

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В следующем матче «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» 10 февраля в 19:00 мск. «Амур» отправится в гости к казанскому «Ак Барсу» 9 февраля. Начало матча – в 19:00 мск.