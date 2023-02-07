Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» вырвал победу у «Амура» за семь секунд до окончания овертайма

«Локомотив» вырвал победу у «Амура» за семь секунд до окончания овертайма
Комментарии

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Артур Каюмов с передач Александра Елесина и Алексея Кожевникова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Ян Дрозг с передач Никиты Гребёнкина и Сергея Дубакина.

Победу ярославскому клубу в овертайме принёс бросок Максима Шалунова с передачи Артура Каюмова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2023, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Каюмов (Елесин, Кожевников) – 10:48 (5x5)   1:1 Дрозг (Гребёнкин, Дубакин) – 45:48 (5x4)   2:1 Шалунов (Каюмов, Бочаров) – 64:53 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» 10 февраля в 19:00 мск. «Амур» отправится в гости к казанскому «Ак Барсу» 9 февраля. Начало матча – в 19:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023