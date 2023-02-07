«Торпедо» прервало шестиматчевую победную серию, уступив дома «Адмиралу»

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 3:1 одержали гости.
На второй минуте периода счёт в матче открыл Ю Сато с передачи Даниила Бокуна. На 13-й минуте периода восстановил равенство в счёте Либор Шулак с передач Рудольфа Червены и Колби Уильямса.
На 11-й минуте второго периода вывел гостей вперёд Иван Емец с передач Либора Шулака и Павла Хомченко.
На 10-й минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Николай Чебыкин с передач Антона Берлёва и Ивана Емеца.
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В следующем матче «Торпедо» сыграет с череповецкой «Северсталью» в гостях 9 февраля в 19:30 мск. «Адмирал» в этот же день встретится в гостях с «Нефтехимиком». Начало матча – в 19:30 мск.
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